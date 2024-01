Landkreis Augsburg

Sturm im Augsburger Land: Wie gefährlich ist der Ausflug in den Wald?

Plus Der Sturm der vergangenen Tage führte in den Wäldern zu einigen abgeknickten Ästen und Bäumen. Sollte es in nächster Zeit weiter stürmen, besteht erneut Gefahr.

Der Sturm der letzten Tage hat seine Spuren in den Wäldern im Augsburger Land hinterlassen. An vielen Stellen sind Äste oder sogar ganze Bäume umgeknickt und auf die Gehwege gefallen. Inzwischen sind viele Schäden wieder beseitigt. Doch auch für die kommenden Tage sind immer wieder Sturmböen angekündigt. Wie gefährlich ist der Ausflug im Wald daher aktuell?

Bäume waren durch Schnee vorgeschädigt

Ein großes Problem sei für die Bäume in der Region der viele Schnee gewesen, der Anfang Dezember gefallen ist, sagt Christoph Pascher, Förster und stellvertretender Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg West in Kutzenhausen. So sei der Nassschnee zu großen Teilen in den Kronen der Bäume hängen geblieben. Durch dieses enorme Gewicht seien die Bäume dann wiederum am oberen Teil abgebrochen. Pascher: „Da spricht man von Schneebruch.“

