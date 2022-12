Teurer Wintereinbruch: "Die Not der Menschen nimmt deutlich zu"

Plus Die eisigen Temperaturen sind da. Damit werden mehr und mehr Menschen im Kreis Augsburg vor Herausforderungen gestellt. Das Heizen der Wohnung könnte zum Luxus werden.

Draußen liegt Schnee, drinnen ist es gemütlich warm. Was bisher als Normalvorstellung für eine schöne Adventszeit galt, bereitet nun immer mehr Menschen im Augsburger Land Sorgen. Das Haus oder die Wohnung warm zu bekommen, ist teuer wie nie. Immer mehr Menschen suchen deshalb bei sozialen Einrichtungen im Augsburger Land Hilfe. "Den Menschen fehlt die Perspektive auf Besserung", heißt es von der Caritas. Auch große Gasverbraucher wie die Neusässer Titania Therme spüren: Der Winter wird teuer.