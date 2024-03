Landkreis Augsburg

vor 8 Min.

Verhaltensauffällige und belastete Kinder überfordern die Pädagogen

Plus Immer mehr Jugendliche kommen mit sich selbst und der Gemeinschaft schlecht zurecht. Was Pädagogen im Landkreis Augsburg raten und von den Familien erwarten.

Von immer mehr Kindern, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, hat Juliane Schretzmair aus dem Jugendpflegeteam der Stadt Stadtbergen jetzt im Ausschuss für Kultur und Soziales berichtet. Kein Einzelfall im Landkreis. Auch die Schulen sprechen von immer größeren Aufgaben.

Jürgen Brendel ist der Leiter der Parkschule in Stadtbergen, aus der knapp 90 Kinder die OGTS (Offene Ganztagsschule) besuchen. Er weiß, wovon Juliane Schretzmair spricht. Da sind zum einen Kinder mit einer besonderen Herausforderung, die in immer mehr Fällen die Regelschule besuchen. Das mache man gerne möglich, so Brendel. "Aber das ist schon ein großer Spagat." In den Schulen im Landkreis fallen jedoch noch ganz andere Besonderheiten im Verhalten der Kinder und Jugendlichen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen