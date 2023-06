Wer wird „Sportstar des Monats“ Mai im Landkreis Augsburg?

Stimmen Sie ab! Fünf Sportstars aus dem Landkreis Augsburg sind nominiert zur Wahl des „Sportstars“ im Mai. Wir stellen sie hier vor.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir den „Sportstar des Monats“, der oder die im Monat Mai im Landkreis Augsburg besonders erfolgreich war. Fünf Nominierungen gibt es für die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Mai 2023. Dabei wurden vier Mannschaften und eine Schwimmerin nominiert. Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser.

Hier können Sie abstimmen:

5 Bilder Wählen Sie den Sportstar des Monats Mai im Landkreis Augsburg Foto: Elmar Knöchel, BG Leitershofen, Karin Tautz, TSV Gersthofen, Hieronymus Schneider

TSV Bobingen (Fußball): „Wir wollen aufsteigen!“, klang es nach dem knapp verpassen Aufstieg in der Saison 2021/22. Und der TSV Bobingen hielt Wort. Mit acht Punkten Vorsprung wurde die Truppe der Trainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek souveräner Meister in der Bezirksliga Süd und steigt damit in die Landesliga auf. Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war Torjäger Florian Gebert, der 24 der insgesamt 57 Treffe erzielte und damit Torschützenkönig wurde. Zur Meisterschaft trug aber auch ganz wesentlich die Defensive bei, die nur 28 Gegentreffer hinnehmen musste.

Foto: Elmar Kn�chel

BG Leitershofen/Stadtbergen (Basketball-Oldies): Mit einem „Buzzerbeater“ von Sebastian Montag, der in allerletzter Sekunde mit der Schlusssekunde von der Mittellinie aus in die Korb traf, zogen die Ü35-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen ins Finale der deutschen Meisterschaften ein. Dort unterlag man den mit zahlreichen Ex-Bundesligaspielern besetzten Rostock Seawolfes dann mit 43:58. Die deutsche Vizemeister ist trotzdem der höchste Titel, den je eine Mannschaft der BGL erreicht hat.

Foto: X

SC Biberbach (Frauenfußball): Mit einem spektakulären 5:4-Erfolg im „Endspiel“ gegen den punktgleichen FC Loppenhausen sicherten sich die Fußballerinnen des SC Biberbach die Meisterschaft in der Bezirksoberliga, nachdem sie im vergangenen Jahr Vizemeister geworden waren. Damit verbunden ist der Aufstieg in die Landesliga, in die Schützlinge von Trainer Fabian Wolf bereits einmal in der Saison 2019/21 vertreten waren. Damit ist man nach dem TSV Schwaben Augsburg die ranghöchste Mannschaft in der Region.

Foto: Karin Tautz

Sophie Wendler (Schwimmen/ TSV Gersthofen): Nachdem Sophie Wendler erst Süddeutsche Meisterin sowie dreifache Süddeutsche Jahrgangsmeisterin geworden ist, hat sie auf den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften ein weiteres Kapitel der Vereinsgeschichte des TSV Gersthofen geschrieben. Die 14-Jährige aus Bäumenheim, die beim TSV Rain mit dem Schwimmen begonnen hat, wurde deutsche Vizemeisterin über 50 Meter Brust. Normalerweise ist das für eine Schwimmerin, die nicht auf der Langbahn trainieren kann, eigentlich unmöglich.

Foto: X

SpVgg Langerringen (Fußball): Die SpVgg Langerringen hat mit einem 2:0-Sieg im letzten Saisonspiel gegen Viktoria Augsburg den größten Erfolg der 75-jährigen Vereinsgeschichte geschafft. In der erst dritten Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga wurde der Meistertitel und damit der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga errungen. Nach Platz zwei in der Corona-Saison, als es keine Relegation gab, und Platz drei in der vergangenen Runde, war es dem neuen Trainer Andreas Holzmann vergönnt, das Werk seiner Vorgänger Klaus Köbler und Daniel Koller zu vollenden.

Foto: Hieronymus Schneider

Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 6. Juli 2023, um 23.59 Uhr. Bis dahin können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Benutzen Sie dabei den eingefügten QR-Code. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Der „Sportstar“ mit den meisten Stimmen erhält eine Trophäe zur Erinnerung. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis. (AZ)