Wie der Landkreis übers Internet den Tourismus ankurbeln will

Mit einer neuen Internetseite wirbt der Landkreis Augsburg für seine schönsten Seiten. Nach der Pandemie kommen wieder mehr Touristen. Auch bei den Wohnmobilstellplätzen tut sich etwas.

Glasklares Wasser, saftig grüne Wiesen und tiefrote Sonnenuntergänge. Man könnte ins Schwärmen geraten angesichts der idyllischen Bilder, die auf den neuen Internetseiten des Landkreises Augsburg zu sehen sind. Das ist kein Zufall, denn unter www.augsburger-land.de wirbt der Landkreis ab sofort mit seinen schönsten Seiten um Touristen. "Heimat.Herz.Erleben" steht hier direkt unter der Überschrift "Augsburger Land".

Dabei ist es unerheblich, ob die Besucher von außerhalb kommen oder selbst im Landkreis leben. Auch für die Landkreisbürger hält die sogenannte Destinationswebsite viele Informationen bereit. Die Zielgruppe heißt "Naherholungssuchende". Jeder soll hier schnell finden, was er sucht: Entspannung und Entschleunigung? Oder lieber Sport oder Kultur? Auch Veranstaltungen können die Vereine aus der Region hier eintragen lassen. Landrat Martin Sailer hofft, dass auch die Kommunen mitziehen und auf diesen Webseiten ihre Events ankündigen. "Es ist ein Auftakt", beschreibt er den Startschuss für die Internetseite. Nach und nach sollen weitere Informationen zu touristisch relevanten Themen hinzukommen.

Was die Website zu bieten hat

Aktuelle Freizeittipps stehen schon jetzt gleich auf der Startseite bereit. Wo kann ich Erdbeeren und Himbeeren pflücken? Wo kann ich mehr über Wasserkraft erfahren? Und welche Radtour entlang eines Flusses ist die richtige für mich? Vor allem Radfahrer dürften auf diesen Seiten fündig werden, denn alles Details zu den Radwegen im Landkreis sind hier genau aufgelistet. Auch Wanderwege und Bademöglichkeiten sind aufgeführt. Museen, Kirchen und Klöster, Brauereien oder Familienausflüge werden unter dem Stichwort "Ausflugsziele" vorgestellt. Alle Attraktionen und Ausflugsziele sind jeweils auf interaktiven Landkarten eingezeichnet.

Die Tourismusbeauftragte des Landkreises Beatrix Böck erklärt, dass die Internetseite absichtlich einfach strukturiert sei, um sie möglichst übersichtlich zu halten. Die Nutzer von Mobilfunkgeräten haben die Entwickler dabei besonders im Auge gehabt. Wer nach Möglichkeiten sucht, seine Freizeit zu gestalten, tue dies zumeist mit seinem Mobiltelefon, sind die Macher überzeugt. Um auch junge Leute auf die Website zu locken, ist sie mit sozialen Medien verlinkt. Zusätzlich gibt es einen Instagram Account.

Übernachtungszahlen steigen wieder

Der Landkreis selbst geht mit dem Internetauftritt einen Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des Tourismus, wie Herwig Leiter von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg erklärt. Es geht darum, die guten Seiten des Landkreises gebündelt zu vermarkten. Über die Website wird nun kommuniziert, was die ganze Region zu bieten hat. Das hatte bislang gefehlt.

Zwischen dem Freizeitpark Legoland in Günzburg, der Jahr für Jahr viele Kurzurlauber in die Region zieht, und der Stadt Augsburg mit ihren vielen historischen Sehenswürdigkeiten, rückt Erholung im ländlichen Grün im Augsburger Land in den Fokus. Emotionale Bilder und Texte sollen auch die Touristen der umliegenden Besuchermagnete darauf aufmerksam machen, was es hier zu erleben gibt.

Regio Tourismus Augsburg hat vor Kurzem Zahlen zur Entwicklung des Tourismus in der Region vorgelegt. Die besagen, dass 2022 knapp 180.500 Gäste im Landkreis Augsburg zu Gast waren. Das sind zwar fast zwei Drittel mehr als 2021, es muss aber erwähnt werden, dass 2021 Corona-Beschränkungen galten, weshalb viele Menschen auf das Reisen verzichteten. Zum Vergleich: Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg stiegen die Gästeankünfte im selben Zeitraum um etwas mehr als 55 Prozent auf etwa 90.800, in der Stadt Augsburg haben sie sich auf 475.500 verdoppelt.

Hat der Landkreis bald mehr Stellplätze für Wohnmobile?

Auch bei der Anzahl der Übernachtungen ging es 2022 entsprechend steil nach oben im Augsburger Land. So wurden insgesamt an die 350.800 Übernachtungen im Landkreis Augsburg gezählt. Das sind knapp 62 Prozent mehr als 2021. In Aichach-Friedberg stiegt die Zahl der Übernachtungen um 30 Prozent auf fast 180.000, in der Stadt Augsburg lag die Zahl mit knapp 912.500 so hoch wie nie.

Dass der Landkreis Augsburg bei den Übernachtungszahlen noch jede Menge Luft nach oben haben könnte, zeigt ein Blick auf die Wohnmobilplätze. Hier verweist die Internetseite auf derzeit 13 Stellplätze im gesamten Landkreis, die maximal drei Tage in der Königsallee in Königsbrunn genutzt werden können. Die Tourismusbeauftragte Beatrix Böck berichtet, dass sich derzeit fünf Kommunen im Landkreis mit der Frage befassen, ob sie sich einen Wohnmobilstellplatz in ihrem Gemeindegebiet vorstellen können.