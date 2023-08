Wie kann ich den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten?

Plus Bei den Lebensfragen geht es diesmal um Trauer. Wie es dem Einzelnen dabei geht, sei "Typsache", weiß die Beraterin vom Hospizdienst.

Die Art und Weise, wie Menschen mit dem Verlust eines lieben Menschen umgehen, ist individuell verschieden und hängt von der Bindung zum Verstorbenen ab. Auch der Kulturkreis des Menschen, die Erfahrung mit Verlust und Trauer sowie der Umgang mit Krisen beeinflussen oft das Verhalten des Trauernden, erklärt Mandy-Regis-Lebender vom Hospizdienst Meitingen Augsburg Land-Nord und ergänzt: Auch die Rahmenbedingungen – also beispielsweise, ob der Tod überraschend kam oder absehbar war – sind entscheidend.

Wer als Hinterbliebener die Möglichkeit hatte, einen lieben Menschen gut versorgt und selbstbestimmt gehen lassen zu können, gute Erinnerungen mit ihm und seinem eigenen Tun verbindet und sich verabschieden konnte, wird diese Situation anders annehmen und anders in die Phase der Trauer gehen können. „Wer hingegen Wut empfindet, kann nicht trauern“, weiß Mandy Regis-Lebender aus Trauergesprächen. Wie jeder Einzelne trauert, sei dann „Typsache“. Der Hospizdienst bietet Angehörigen auch Hilfestellung bei der Trauerbewältigung beispielsweise in Form einer Trauergruppe, beim Trauerpilgern oder bei Trauergesprächen.