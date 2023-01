Wintereinbruch: Auf schneeglatten Straßen landeten einige Autos im Graben

Der erneute Wintereinbruch sorgt im Augsburger Land für Glatteis und rutschige Fahrbahnen. Bei zahlreichen Unfällen entstand aber nur Blechschaden.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17 Uhr in der Lohwaldstraße in Westheim hätte aber durchaus mehr passieren können. Eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, als sie mit einem anderen Autofahrer zusammenstieß. Nach Angaben der Polizei bemerkte dieser den Bremsvorgang eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs zu spät. Der 44-Jährige geriet dann beim Bremsen auf schneenasser Straße auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit der 46-jährigen Fahrerin zusammen und kam schließlich an einem angrenzenden Zaun zum Stehen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt daher 24.000 Euro. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr Westheim im Einsatz.

Autofahrt wurde zur Rutschpartie

Am Samstagabend kam es in Lützelburg in der Pfarrer-Wiedemann-Straße zu einem ähnlichen Unfall, jedoch ohne Verletzte. Laut Polizei geriet dort ein 24-Jähriger mit seinem Auto aufgrund der schneeglatten Straße ins Rutschen, touchiert den entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen und kommt ebenfalls an einem angrenzenden Zaun zum Stehen. Verletzt wurde hierbei niemand, insgesamt war ein Sachschaden von ca. 1000 Euro zu verzeichnen.

Die glatten Straßenverhältnisse wurden etwa zur gleichen Zeit einem 20-Jährigen zum Verhängnis. Dieser befuhr die Gablinger Heimstraße in westlicher Richtung. An der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Sternstraße konnte er nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 37-jährigen Fahrerin. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro. Der Pkw der 37-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Bei Willishausen landet das Auto in der Böschung

In einer Böschung landete am Samstag gegen 19 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer, der auf der Deubacher Straße in Fahrtrichtung Deubach unterwegs war. Kurz nach dem Ortsschild von Willishausen rutschte er laut Polizei aufgrund von Schneeglätte mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Graben. Am Auto entstand nach erster Kenntnis kein Sachschaden. (dav)

