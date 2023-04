Landkreis Augsburg

Zum Tag des Buches: Was lesen Schriftsteller und Buchhändler privat?

Plus Am Welttag des Buches am 23. April haben wir bekannte Autoren, Buchhändler und Prominente aus der Region nach ihren Lesegewohnheiten gefragt.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Welche Rolle spielen Bücher und das Lesen in Ihrem Leben? Wo lesen Sie und wann? Wir haben Menschen, die sich beruflich oder privat viel mit Büchern beschäftigen, nach ihren Gewohnheiten rund ums Lesen gefragt. Und natürlich nach ihren Empfehlungen.

Digitale Medien und andere Kanäle gewinnen zwar immer mehr an Bedeutung. Aber das gedruckte Buch ist für viele Menschen immer noch ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens und viel mehr als nur Unterhaltung. Für Ulla Kling ist das Lesen jedes Mal eine kleine Auszeit. "Ich kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen“, sagt die bekannte Theaterautorin aus Stadtbergen.

