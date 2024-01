10.000 Euro Schaden nach Unfall in Langweid

Eine Autofahrerin fährt bei tiefstehender Sonne gegen ein geparktes Auto in Langweid. Die Polizei berichtet von rund 10.000 Euro Sachschaden.

Bei tiefstehender Sonne ist eine 78-Jährige gegen ein in Langweid geparktes Auto gefahren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 8.30 Uhr in der Römerstraße. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, berichten die Beamten. (kinp)