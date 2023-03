41-Jähriger übersieht in Langweid Auto beim Abbiegen auf die B2

Ein 41-Jähriger will von der Kreisstraße bei Langweid auf die B2 in Richtung Donauwörth einbiegen. Dabei achtet er nicht auf den Gegenverkehr.

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer am Dienstag in Langweid. Der 41-Jährige wollte gegen 7.35 Uhr von der Kreisstraße nach links in die Auffahrt der B2 in Richtung Donauwörth einbiegen.

Dabei übersah er laut Polizei den Wagen eines 53-jährigen Mannes, der auf der Gegenspur in Richtung Langweid unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (thia)