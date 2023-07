Geheimdienst stoppt Pläne für Windkraft bei Langweid

Plus Windräder könnten die Gablinger Abhöranlage des Bundesnachrichtendienstes beeinträchtigen. Deshalb hat der Geheimdienst nun reagiert.

Windkraftunterstützer dürften enttäuscht sein. Die Bürger, die Windrädern vor der eigenen Haustüre kritisch gegenüberstehen, sind dagegen nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Langweid wohl eher erleichtert. Denn auf Langweider Gemeindegebiet dürfte es in absehbarer Zeit keine Windräder geben. Mit der Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen wollte Langweid seinen Teil zur Energiewende und zum 1,8-Prozent-Ziel des Freistaates beitragen und deren Lage steuern. Die Nähe zur Antennenanlage des Bundesnachrichtendienstes in Gablingen macht die Pläne allerdings zunichte. Deshalb stoppte der Gemeinderat das im Januar gestartete Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

Als beteiligte Behörde machte der Bundesnachrichtendienst Auflagen geltend, die nach Einschätzung des beteiligten Planers den wirtschaftlichen Betrieb von Windrädern im Umfeld der Gablinger Abhörstation fraglich erscheinen lassen. Nach dem Abzug der U.S. Streitkräfte Ende der 90er Jahre hatte der BND die Anlage aus den 1970ern übernommen. Mit ihren rund 450 Meter im Durchmesser ist die Antennenanlage mit dem Spitznamen „Elefantenkäfig“ in der Lage, weit entfernte und daher sehr schwache Funksignale zu erfassen.