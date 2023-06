Kleintransporter wird beim Unfall bei Langweid die Vorderachse abgerissen

Der 41-jährige Fahrer eines Kleintransporters wird zwischen Stettenhofen und Langweid von der Sonne geblendet und gerät auf die Gegenfahrbahn. Ein 55-Jähriger kann nicht mehr ausweichen.

Die beiden Fahrer von zwei Kleintransportern sind am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße von Stettenhofen nach Langweid zusammengestoßen. Grund dafür war laut Polizei, dass ein ein 41-Jähriger Mann laut Polizei gegen 8.40 Uhr so stark von der Sonne geblendet wurde, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam ihm ein 55-Jähriger ebenfalls in einem Lieferwagen entgegen. Zwar versuchte er noch nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Die Kollision war so heftig, dass die Vorderachse am Kleintransporter des 41-jährigen abgerissen wurde. Der Gesamtschaden beträgt etwa 12.500 Euro. (thia)