Mann fährt betrunken gegen Betonsäule, flüchtet und beleidigt Polizisten

Nach einem Unfall begeht ein betrunkener Mann in Langweid Fahrerflucht. Als die Polizei ihn findet, beleidigt er die Beamten.

Für Aufruhr hat am Sonntagvormittag ein Autofahrer in Langweid gesorgt. Die Polizei meldet, dass der Mann bei seiner Fahrt auf der Sonnenstraße von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betonsäule fuhr. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Allerdings merkte sich eine Zeugin das Kennzeichen des Fahrers. Als die herbeigerufenen Polizisten den 33-Jährigen an seiner Wohnung antrafen, stellten sie bei ihm einen Alkoholwert von 2,7 Promille fest. Während der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins soll der Mann die Beamten durchgehend beleidigt haben. Gegen ihn werden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung gestellt. (jlü)