Baustelle sorgt für großen Stau auf der B2

Auf der B2 bei Langweid wird das ganze Wochenende über gearbeitet.

Viel Geduld und starke Nerven brauchten Autofahrer am Freitagnachmittag auf der B2 bei Stettenhofen. Denn zwischen den Anschlussstellen Stettenhofen und Langweid erhält die Schnellstraße einen neuen Belag. Das führt zu Sperrungen und Staus, auch die Ausweichstrecken waren gestern mehr oder minder dicht. Am Donnerstagabend wurden beide Richtungsverkehre jeweils einspurig auf die Ostfahrbahn verlegt. Die Arbeiten auf der Westseite werden voraussichtlich bis Sonntag, 18. Juni, andauern. Die Sanierung der Ostfahrbahn soll dann bei weiterhin gutem Wetter ab Donnerstag, 22. Juni, analog erfolgen. Die Hauptarbeiten sollten dann voraussichtlich am Sonntag, 25. Juni, enden.