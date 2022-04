Stoppschild missachtet: 37-Jähriger baut in Langweid einen Unfall

Ein Autofahrer achtet in Langweid nicht auf die Vorfahrt und stößt mit einem Sprinter zusammen. Der Sachschaden ist groß.

Nicht auf das Stoppschild geachtet hat ein 37-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Langweid. Der Mann wollte laut Polizei gegen 7.45 Uhr von der Schmuttertalstraße nach links in die Ortsverbindungsstraße von Foret und Langweid (der alten B2) einbiegen.

Statt anzuhalten fuhr er einfach weiter und übersah dabei einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Sprinter auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Langweid fuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeugführer zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 11.500 Euro entstand. (thia)