Unfall auf der B2 bei Langweid: 22.000 Euro Schaden

Beim Auffahren auf die B2 in Langweid achtet eine Autofahrerin nicht auf den Gegenverkehr und stößt mit einem 63-Jährigen zusammen.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Samstag in Langweid einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte gegen 14.30 Uhr von der Kreisstraße nach links auf die B2 in Richtung Donauwörth einbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen eines 63-Jährigen, der ihr entgegenkam. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (thia)