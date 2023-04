Auch mit 100 Jahren ist Johannes Merkle treuer Fan des TSV Meitingen

Der Meitinger Johannes Merkle hatte seinen 100. Geburtstag. Wer dem 100-Jährigen gratulierte und wer ein Ständchen sang.

Mit einem herzlichen Lächeln und einem freudigen "Grüß Gott" begrüßte im Meitinger Johannesheim Johannes Merkle die Gäste, die ihm zu seinem 100. Geburtstag einen Besuch abstatteten. Trotz seines hohen Alters erfreut sich der Jubilar noch zufriedenstellender Gesundheit und zeigte sich sichtlich erfreut über den zahlreichen Besuch.

Josef Merkle erblickte in Augsburg das Licht der Welt und verbrachte seine Kindheit bis zum zehnten Lebensjahr mit seiner Schwester Caroline bei seinen Eltern Josef und Walburga Merkle im Biberbacher Ortsteil Affaltern. Dann zog die Familie in ein mit viel Eigenleistung erbautes Haus nach Meitingen um.

Nach Beendigung seiner Schulzeit begann er eine Lehre zum Industrieschlosser, die er einige Jahre später mit der Meisterprüfung erfolgreich abschloss. Bis zum Eintritt in die Rentnerzeit im Alter von 63 Jahren war Josef Merkle als Betriebsleiter in den Meitinger Bayern Werken beruflich tätig. Im Oktober 1948 trat der Jubilar mit seiner Jugendliebe Erna Wagner in der Meitinger St.-Wolfgangkirche vor den Traualtar. Im Laufe der glücklichen Ehejahre erblickte Tochter Sibylle das Licht der Welt. Mittlerweile gehören zwei Enkelkinder und ein Urenkel zum Familienkreis. Im Jahre 2011 verstarb Josef Merkles Ehefrau Erna Merkle im Alter von 88 Jahren.

100-jähriger Meitinger war begeisterter Imker

Langeweile war für den rüstigen 100-Jährigen immer ein Fremdwort. Viel Zeit widmete er der Imkerei und Bienenaufzucht. Auch beim Meitinger Männergesangverein "Liederkranz" und im örtlichen Kirchenchor war er viele Jahre ein angesehenes, aktives Mitglied. Aber bis heute schlägt sein Herz für seinen "geliebten TSV Meitingen", für den er viele Jahre auf dem Rasen stand.

Heute informiert er sich an jedem Montag in unserer Zeitung über die Ergebnisse der Lechtalkicker. Seit Dezember 1921 verbringt Josef Merkle seinen Lebensabend im Meitinger Johannesheim, wo er sich, wie er sagt, bestens aufgehoben fühlt. Zum großen Gratulantenkreis gehörten, neben der Familie und Freunden und einer Abordnung des TSV, Bürgermeister Michael Higl und das Personal des Meitinger Johannesheims, das ihm ein Ständchen brachte. Postalische Geburtstagsgrüße übermittelten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie Landrat Martin Sailer.

