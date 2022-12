Meitingen

17:50 Uhr

Der Markt Meitingen bittet die Meitinger zur Kasse

Plus Nach 50 Jahren erhöht der Markt Meitingen die Grundsteuer und auch die Gewerbebetriebe müssen mehr bezahlen. So soll der Abstieg der Verschuldung gebremst werden

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Alles wird teurer – so begann bereits der vorige Bericht aus dem Meitinger Gemeinderat, als dort im November die örtliche Hundesteuer erhöht wurde. Die nächste Teuerung trifft nun alle: Einstimmig haben die Markträte am Mittwochabend die Sätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer um jeweils 40 Punkte angehoben. Die Sätze waren für Gewerbetreibende seit 2005, bei der Grundsteuer seit 1973 unverändert geblieben. Laut Schätzung, so Bürgermeister Michael Higl, bedeute dies eine durchschnittliche Verteuerung von 12,7 Prozent. Und für die Gemeindekasse bedeute die Anhebung, dass rund 900.000 Euro weniger an Kredit aufgenommen werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen