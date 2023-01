Meitingen

Die neue Chefin der Meitinger Realschule ist eine alte Bekannte

Judith Lindsay ist die neue Direktorin der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen. Sie tritt am 18. Februar ihren Dienst an.

Judith Lindsay freut sich schon jetzt auf den 18. Februar. Dann "kommt sie nach Hause", wie sie sagt und das stimmt für die gebürtige Herbertshofenerin gleich in mehrfacher Hinsicht. Am 18. Februar tritt die 43-Jährige ihre neue Stelle als Direktorin der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen an. Dort war sie schon zweimal zuvor in ihrer beruflichen Laufbahn tätig.

