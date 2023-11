Meitingen will seinen Weg bei Wärmenetzen fortführen

Meitingen will bei Neuanschaffungen und Wärmenetzen weitermachen. Anlass für eine erneute Diskussion im Gemeinderat war ein Antrag der SPD-Fraktion.

Maßnahmen zur Erzielung der Klimaneutralität in den Vordergrund zu rücken, wer würde sich dem entgegenstellen? Mit einem Antrag auf kommunale Maßnahmen zur Erzielung der Klimaneutralität im Markt Meitingen hatte sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat zu Wort gemeldet – und es zeigte sich im Gremium, wie vielschichtig die Thematik ist. So wie die beiden SPD-Gemeinderäte ihren zweiteiligen Antrag formuliert hatten, erhielten sie Widerspruch aus den Mehrheitsfraktionen, man fand am Ende aber dennoch zu einer Verständigung.

Die Verwaltung solle beauftragt werden, bei kommunalen Neunanschaffungen jeweils zunächst den Aspekt der Klimaneutralität und der nachhaltigen Nutzung von Energie zu prüfen. Und zweitens sollten Möglichkeiten für die Förderung des Aufbaus von Wärmenetzen in Meitingen und die Entwicklung einer klimaneutralen Energieversorgung vor Ort und auch die Gründung eines eigenen kommunalen Energieversorgers in Betracht gezogen werden.

So hatten es die SPD-Räte Matthias Mark und Anton Bier bereits im Juni formuliert. Bürgermeister Michael Higl begründete die Behandlung des Antrags erst rund ein halbes Jahr später mit parallel laufenden Entwicklungen im Bereich kommunaler Wärmenetze, mit denen sich das Gremium befasst hatte.

Meitinger Versuchsgeräte bewährten sich nicht

Er betonte, dass bei einer Neu- oder Ersatzanschaffung seit je her versucht werde, ökologische und nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen. Aus dem örtlichen Bauhof wurde berichtet, dass beispielsweise ein Laubbläser oder ein Freischneider mit Benzinmotor quasi ununterbrochen eingesetzt werden könnten, das Mitführen von ausreichend Benzin vorausgesetzt. Der Akku eines vergleichbaren elektrischen Gerätes halte in der Regel eine bis zwei Stunden und müsse mehr oder weniger lang aufgeladen werden. Das Mitführen von zusätzlichen Ersatz-Akkus sei wegen der Gefahrengurtverordnung schwierig bis nicht zulässig. Bei leistungsfähigen Profigeräten, die für einen „normalen Einsatz“ von fünf Stunden an einem Vormittag ausgelegt sein sollten, seien benzinbetriebene Geräte bislang konkurrenzlos. Seit 2016 seien sowohl akku- als auch benzinbetriebene Geräte angeschafft worden. Für die Zukunft sei vergleichbares geplant.

Beim kommunalen Fuhrpark, der in Meitingen rund 20 Fahrzeuge umfasst, solle laut SPD-Antrag eine Ausstattung mit hybriden oder elektrobetriebenen Motoren geprüft werden, weil diese Fahrzeuge innerhalb der relativ kurzen Strecken im Gemeindegebiet ideal eingesetzt und allabendlich aufgeladen werden könnten. Ein dreimonatiger Testlauf mit einem Elektroauto beim Bauhof im Jahr 2021 habe allerdings ergeben, dass sich dieses Fahrzeug nicht bewährt habe. Statt einer angegebenen Reichweite von 120 Kilometern pro Akkuladung seien in der Praxis nur etwa 40 bis 60 Kilometer erreicht worden. Habe der Langenreicher Berg bewältigt werden müssen, sei der Akku bei Kälte schon nach einem halben Tag leer gewesen. Zudem seien vergleichbare Elektrofahrzeuge rund doppelt so teuer wie „Verbrenner“.

Meitingen will keine eigenen „Stadtwerke“ schaffen

Laut Bürgermeister Higl fehle es im Markt an der Kompetenz, um etwas wie eigene Meitinger „Stadtwerke“ zu betreiben. In Augsburg, wo es so etwas gebe, sei die Situation aufgrund der Historie eine andere, für Meitingen sehe er in absehbarer Zeit keinen Weg zu einer ähnlichen Lösung.

In der anschließenden Aussprache zeigte sich, dass sowohl in der CSU/FBU-Fraktion als auch in jener der Freien Wähler die Skepsis gegenüber dem SPD-Antrag, wie er im Juni formuliert worden war, überwog. Die Sprecher Anton Büchele und Robert Hecht signalisierten Ablehnung, worauf Bürgermeister Higl alternative Beschlüsse formulierte, die am Ende einstimmig angenommen wurden. Demgemäß wurde die Verwaltung beauftragt, weiter die Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu beachten und vor allem bei größeren Beschaffungen Alternativvorschläge vorzulegen. Bezüglich des Aspekts kommunale Wärmenetze und eines örtlichen Energieversorgers versuche der Markt Meitingen – ebenfalls wie bisher schon praktiziert – Rahmenbedingungen und Impulse für privatwirtschaftliche Anbieter zu schaffen.