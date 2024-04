Meitingen

Neue Werkstatt-Leiterin kämpft um Aufträge für die Montage

Plus Julia Minnich ist die Chefin der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Meitingen. Um die Einrichtung zukunftsfähig zu machen, ist einiges zu tun.

Von Steffi Brand

Es ist fast schon von heute auf morgen passiert, dass Julia Minnich die neue Leiterin der Werkstatt für Menschen mit Behinderung des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Meitingen wurde. Nachdem sie ihr Studium im Fach Sozialmanagement samt Betriebswirt-Ausbildung abgeschlossen hatte, arbeitete sie zwei Jahre als Trainee beim DRW. Zeitgleich begann sie mit dem Masterstudium Personalmanagement. Aus der ihr angebotenen Position als Leitungsassistenz wurde schnell die Interimsleitung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Kurz darauf bekam Julia Minnich das Angebot, die neue Werkstattleiterin zu werden.

„Bereut habe ich den Schritt nicht“, erklärt die 23-Jährige. Obgleich viele Aufgaben anders seien als ihr Aufgabenbereich in Holzen, freut sie sich darüber, wie viel Kreativität sie einbringen kann. Innovationsgeist braucht Julia Minnich jede Menge, denn die Auftragslage in der DRW-Werkstatt in Meitingen habe sich stark verändert – was nun die größte Herausforderung für die neue Werkstattleiterin ist. Die Klientinnen und Klienten, die in der DRW-Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig sind, haben derzeit zu wenig zu tun. Zahlreiche Firmen hat Julia Minnich in der Region bereits angesprochen, um vorzustellen, welche Aufgaben in der DRW-Werkstatt übernommen werden können.

