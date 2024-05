Schlüsselanhänger für einen Trinkwasserbrunnen

Eine Frau aus Ellgau hat mit ihrer Stiftung bereits mehrere Brunnen in Afrika gebaut. In Meitingen kann man spenden.

Marion Schmid aus Ellgau gründete vor zehn Jahren unter dem Dach von World Vision ihre eigene Stiftung, den Rainbow Stiftungsfonds. Das Ziel des Stiftungsfonds ist es, insbesondere den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu fördern. „Der 7. Rainbow Brunnen in Rukoma/Afrika befindet sich in der Bau-Endphase, und ein neues Projekt steckt schon in den Startlöchern“, erzählt Marion Schmid stolz. In Sambia hat World Vision große Pläne. Gemeinsam mit der Regierung von Sambia, Partnern vor Ort und Sponsoren soll dort sauberes Wasser für mehr als 800.000 Menschen in Kombination mit verbesserten sanitären Einrichtungen bereitgestellt werden. Der Rainbow Stiftungsfonds von Marion Schmid will eine der geplanten Wasserstellen finanzieren.

Ab sofort sind ihre selbstgefertigten Schlüssel- und Taschenanhänger in Herzform in der Buchhandlung Eser in der Schlossstraße in Meitingen zu erwerben - und eine Alternative für ein persönliches Muttertagsgeschenk. Der Anhänger wird nach dem Erwerb in ein Organzasäckchen verpackt. Diesem wird ein Hinweis zum unterstützten Projekt beigelegt. Der Erlös fließt in den Brunnenbau, die Materialkosten trägt die Herstellerin selbst.