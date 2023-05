SGL Carbon trennt sich nach nur einem Jahr vom Standortleiter in Meitingen

Plus SGL-Manager Rüdiger Krieger wurde überraschend abberufen. Sein Nachfolger befindet sich noch auf Geschäftsreise.

Nach gut einem Jahr ist schon wieder Schluss für SGL-Manager Rüdiger Krieger in Meitingen. Überraschend hat sich die SGL Carbon vom Leiter ihres größten Standortes getrennt. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion.

Intern hatte die Nachricht bereits Ende der vergangenen Woche die Runde gemacht und für Gesprächsstoff in Meitingen gesorgt, wo die Firma seit Jahrzehnten der wichtigste Arbeitgeber und eng mit dem Aufstieg der Marktgemeinde zu einem prosperierenden Ort verknüpft ist. Laut einer Mitteilung wurde Krieger zum 25. April als Leiter des Standortes Meitingen und Chef des Bereichs "Production Technology Safety Environment" abberufen, zum 30. April erfolgte dann das Aus als Geschäftsführer der SGL Carbon GmbH.