Warnstreik bei SGL Carbon: Hunderte Beschäftigte legen ihre Arbeit nieder

Hunderte Mitarbeitende von SGL Carbon schließen sich am Donnerstag spontan einem Warnstreik an. Der Grund dafür sind stockende Tarifverhandlungen.

In Meitingen ist am Donnerstagvormittag viel los. Bis zu 350 Arbeiterinnen und Arbeiter von SGL Carbon sind einem Aufruf der IG Metall Augsburg gefolgt, und legen zeitweise ihre Arbeit nieder. Unter dem Motto "Warnstreik - unser gutes Recht" versammelten sich die Menschen mit Plakaten, Pfeifen und klaren Forderungen.

Streik bei SGL Carbon in Meitingen: Streikende fordern acht Prozent mehr Lohn

Grund für den Aufruf sind die stockenden Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und dem Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm). Vor Kurzem endete die dritte Verhandlungsrunde in Augsburg - ohne Einigung. Die Beschäftigten fordern bundesweit eine Lohnerhöhung von acht Prozent. Das wurde auch in Meitingen klar. "Gebt uns, was uns zusteht", sagte etwa Betriebsratsvorsitzende Birgit Burkert. Die Erhöhung wurde als zwingend notwendiger Inflationsausgleich beschrieben.

Beim Streik vor den Toren des energieintensiven Industrieunternehmens wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klarmachen, dass es ihnen ernst ist. "Her mit den acht Prozent, sonst sehen wir uns bald wieder auf der Straße", rief Burkert in das Mikrofon auf dem Protestwagen. Viele Angestellte jubelten den Sprechern zu und skandierten die gestellten Forderungen. (mom)

