Meitingen

vor 18 Min.

Warum eine junge Frau aus Meitingen Sterbenden helfen möchte

Julia Lindenmayr ist ein Fan von Polen. Dieses Bild ist auf dem Kosciuszko-Hügel in Krakau entstanden. Nun ist die jüngste Absolventin der Hospizbegleiter-Ausbildung in Meitingen zurück im Lechtal.

Plus Julia Lindenmayr hat sich mit 30 Jahren in Meitingen zur Hospizbegleiterin ausbilden lassen. Was sie antreibt.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Am 29. September startet in Meitingen die Ausbildung für eine neue Generation von Hospizbegleitern und Hospizbegleiterinnen. Doch wer ist eigentlich für die Ausbildung gemacht? Die jüngste Teilnehmerin, die beim Hospizdienst Meitingen Augsburg-Land Nord die Ausbildung absolviert hat, stellte sich bereits mit 30 Jahren dieser ungewöhnlichen Herausforderung.

Gerade ist Julia Lindenmayr aus Polen ins Lechtal zurückgekehrt. Nach ihrer Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie absolvierte sie eine Logotherapie-Ausbildung in Tübingen und tingelte regelmäßig nach Stettin (Polen), um aus Liebe zum Land ihre polnischen Sprachkenntnisse aufzubessern. Nun ist Julia Lindenmayr zurück in der Heimat und möchte dort anknüpfen, wo sie einst eine ganz ungewöhnliche Ausbildung absolviert hat: Vor einigen Jahren war sie die jüngste Teilnehmerin der Hospizbegleiter-Ausbildung, die sie im Herbst 2018 begonnen und im Februar 2019 abgeschlossen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen