15-Jähriger wird am Sportplatz beklaut

Während ein 15-Jähriger mit seinen Freunden in Neusäß Fußball spielte, griff ein Unbekannter in seinen Rucksack.

Ein 15-Jähriger hat am Montag mit ein paar Freunden Fußball gespielt. Nach Angaben der Polizei befand sich die Gruppe zwischen 15.30 und 17.30 Uhr auf einem Sportplatz an der Hermann-Utech-Straße in Neusäß. Seinen Rucksack hatte der 15-Jährige neben dem Spielfeld abgelegt. In diesem Zeitraum stahl ihm der Täter den Geldbeutel und seine Airpods (Kopfhörer). Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. (corh)