Neusäß

vor 21 Min.

Ausbau der Fernwärme in Neusäß entwickelt sich immer weiter

Derzeit läuft der Ausbau der Fernwärme in der Siemensstraße in Neusäß.

Plus Der Ausbau der Fernwärmeleitungen durch die Stadtwerke kommt nicht nur voran, es kommen auch neue Straßenzüge hinzu. Wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll.

Von Angela David

"Diese Ausbauplanung lebt und ist nicht in Stein gemeißelt," sagt Herbert Schaller von der swa Augsburg und meint damit den Fernwärmeausbau in Neusäß. Dass sich diese Planung tatsächlich immer wieder verändert, zeigte die Präsentation in der jüngsten Stadtratssitzung.

Denn in den vergangenen Monaten sind vereinzelt Straßenzüge hinzugekommen, wo sehr viele Haushalte Interesse angemeldet hatten und wo sich der Anschluss ans Fernwärmenetz auch umsetzen lässt. "Ein Anwohner in der Gutenbergstraße hat auf Eigeninitiative alle Nachbarn abgeklappert und hat 40 Anschlusswillige akquiriert", berichtet Schaller begeistert.

