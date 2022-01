Neusäß

vor 31 Min.

Die Bauarbeiten am Neusässer Bahnhof beginnen

Am Bahnhof Neusäß werden die Bahnsteige umgebaut. Ein Bagger steht bereits zwischen den Gleisen.

Plus Die Bahnsteige in Neusäß müssen erhöht und verlängert werden. Die ersten Arbeiten dafür haben begonnen, insgesamt wird der Bahnhof für fünf Monate zur Baustelle.

Von Regine Kahl

Der Neusässer Bahnhof wird in den kommenden Wochen zur Großbaustelle. Die ersten Anzeichen dafür sind nicht mehr zu übersehen: Ein großer gelber Bagger steht zwischen den Gleisen in Neusäß, mehrere rot-weiße Baken sperren auf den Steigen bereits einige Bereiche ab, und Baustellencontainer wurden neben dem Feuerwehrhaus aufgebaut. Der Grund für die Bauarbeiten: Die Bahnsteige müssen für die Züge des neuen Betreiber Go Ahead um einige Zentimeter erhöht werden. Fünf Monate wird der Umbau des Bahnhofs dauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen