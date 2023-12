Die Übergangsschule in Westheim verzögert sich

Schon im ersten Schritt der Bauarbeiten gab es nicht vorhergesehene Schwierigkeiten. Das könnte sich auf den gesamten Zeitplan bis 2026 auswirken.

Erst vor wenigen Tagen ist mit dem größten Bauprojekt der Stadt Neusäß für die kommenden Jahre begonnen worden – und schon steht der gesamte Zeitplan auf der Kippe. Wie Stadtbaumeister Björn Nübel auf der letzten Sitzung des Stadtrats vor dem Jahreswechsel sagte, ist der Grund dafür Schwierigkeiten bei den Erdbauarbeiten für die Übergangsschule in Westheim auf der Seitzwiese. Der Untergrund stellt sich komplizierter dar als gedacht.

Schon durch die Coronakrise war das Projekt der neuen Grundschule für Westheim samt Turnhalle und Feuerwehrhaus verschoben worden. Nun sollte es endlich losgehen. Seit Mitte Dezember sind jetzt auf der Wiese an der Von-Rehlingen-Straße die Bagger aktiv. Sie haben mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Anfang nächsten Jahres sollen auf der Wiese Container aufgestellt werden, die für die weitere Bauzeit die Schule ersetzen.

Der Umzug muss genau geplant sein

Geplant war, dass die Klassenräume samt Einrichtung in den Osterferien umziehen können. Denn schon allein das muss organisatorisch genau durchgetaktet geschehen, damit am ersten Schultag nach den Ferien in jedem Klassenraum eine Tafel hängt und ein Computeranschluss zugänglich ist und jedes Kind Tisch und Stuhl zur Verfügung hat. Jetzt steht fest: Der Umzug kann nicht vor den Pfingstferien umgesetzt werden.

Und auch dieser Termin ist bislang nicht fix. Denn alle Gewerke, die an der Interimsschule mithelfen sollen, sind bereits für bestimmte Zeitfenster eingeplant. Ob die beauftragten Firmen zu einem anderen Zeitpunkt überhaupt verfügbar sind, soll in den kommenden Wochen abgeklärt werden, so Björn Nübel. Die neue Schul- und Feuerwehranlage in Westheim soll insgesamt 26,4 Millionen Euro kosten und bis 2026 gebaut sein.

