Neusäß

vor 17 Min.

Doch wieder eine Arbeiterunterkunft in der Ulmer Straße in Steppach?

Auch der neue Antrag auf eine Nutzungsänderung für eine Arbeiterunterkunft in der Ulmer Straße in Steppach in diesem Gebäude wurde vom Bauausschuss abgelehnt.

Plus In einem Haus am Ortseingang lebten zeitweilig viele Menschen ohne Genehmigung. Der Eigentümer wollte das ändern. Doch die Pläne überzeugen den Bauausschuss nicht.

Von Jana Tallevi

Es ist ein Haus mit Vorgeschichte: Einst als Autohaus Mayr bekannt, war das Gebäude in der Ulmer Straße am Ortseingang von Steppach in der Vergangenheit als ungenehmigte Arbeiterunterkunft genutzt worden. Im vergangenen Jahr war der Beherbergungsbetrieb dann geschlossen worden. Nachbarinnen und Nachbarn, die lange unter viel Verkehr und Lärm gelitten hatten, aber auch der Bauausschuss, schöpften Hoffnung auf eine bessere Nutzung. Eine Kampfsportschule ist nun dort eingezogen, ein Händler verkauft Autos und Wohnungen sollten entstehen. Doch jetzt hat sich der Bauausschuss wieder mit einem Antrag der Eigentümer auf Nutzung als Arbeiterunterkunft befasst.

Viele Jahre lang hatten den Bauausschuss Sorgen um die menschenunwürdigen Wohnverhältnisse in der Unterkunft geplagt. 2021 hatten die Eigentümer schon einmal einen Antrag auf Nutzungsänderung bei der Stadt Neusäß eingereicht, wonach 28 Personen auf rund 223 Quadratmetern leben sollten, also rund acht Quadratmeter pro Person. Dieser Antrag war nie genehmigt worden. Allerdings war offensichtlich, dass dort dennoch viele Menschen untergebracht waren, teilweise in dreistöckigen Betten, wie ein Blick durchs Fenster verriet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen