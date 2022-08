Erneut gibt es Unfallfluchten in Neusäß und Gersthofen

Gleich drei neue Fälle von Unfallfluchten werden bei der Polizei in Gersthofen angezeigt. Nun werden Hinweise auf die Verursacher gesucht.

In Neusäß hatte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen Container in der Landrat-Dr.-Frey-Straße abgeladen. Dabei touchierte er laut Polizei einen am Fahrbahnrand abgestellten Bagger und richtete einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an. Passiert ist der Unfall im Zeitraum zwischen Freitag vor einer Woche und Mittwoch.

Fahrer war lediglich für zehn Minuten beim Einkauf

In Westheim parkte eine Frau ihren BMW am Dienstag gegen 8 Uhr an der Westheimer Straße auf Höhe der Deuterstraße. Als sie gegen 16 Uhr wieder wegfahren wollte, sah sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Der Verursacher hinterließ ebenfalls einen Schaden von rund 1000 Euro. Gerade einmal für zehn Minuten hatte ein Audi-Fahrer in Gersthofen seinen Wagen auf einem Tankstellengelände an der Augsburger Straße geparkt, um etwas einzukaufen. Als er gegen 19.25 Uhr zurückkam, war die Stoßstange hinten links beschädigt. Auch hier beträgt der Schaden etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Polizei Gersthofen entgegen. (thia)