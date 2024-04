Gesund, tanzend und fröhlich: das Programm der Stadthalle Neusäß

Ob Messe, Konzert oder Theater, die Stadthalle Neusäß hält in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm bereit. Was alles geboten sein wird.

Musikalisch geht es in diesem Jahr wieder hoch her in der Stadthalle Neusäß. Doch auch, wer selbst das Tanzbein schwingen möchte, kommt auf seine Kosten. Zusätzlich findet mit Theatern oder Kabarett bis in den Herbst ein buntes Kulturprogramm in der Neusässer Stadthalle statt.

Neusäß startet gesund ins Frühjahr mit der Gesundheitsmesse Augusta Spirit. Mit Fachvorträgen und Ausstellern gibt es hier Informationen, Tipps und Erkenntnisse rund um das Thema Wohlbefinden. Von gesunder Ernährung bis mentaler Gesundheit ist alles dabei, wenn die Stadthalle am 6. und 7. April die Tore öffnet.

Ein kleiner Hase singt sich in Neusäß zum Glück

Lieber selber denken oder in der Masse untertauchen? Darüber denkt Kabarettist Bruno Jonas in seinem Programm „Meine Rede“ nach. Dabei geht es unter anderem über sprachmanipulative Strategien in Unterhaltung, freiwillige Unmündigkeit oder die angemessene Reaktion auf den Klimawandel. Eingebettet in einen Gala-Abend auf hoher See und umrahmt von Illusionisten, ist am Samstag, 13. April, thematisch alles erlaubt

.

Kabarettist Bruno Jonas hält auch in der Neusässer Stadthalle "Seine Rede". Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

Spannend wird es für die ganze Familie, wenn der kleine Hase Lodengrün versucht, die Prinzessin des Königreiches der Hasen und Karnickel zur Frau zu gewinnen. Wie er das erreichen möchte? Indem er in einem Wettstreit mitsingt. Am Sonntagnachmittag, 21. April , wird das bekannte Hörspiel „Der Sängerkrieg der Hasen“ mit musikalischer Untermalung auf die Bühne gebracht. Geeignet ist das Musiktheater von Dominik Wilgenbus für alle ab drei Jahren.

In Neusäß wird getanzt

Selbst Teil des Geschehens werden, können die Zuschauerinnen und Zuschauer bei „Extrawurst“, eine Dramödie in zwei Akten. Die Autoren Dietmar Jakobs und Moritz Netenjakob wurden bereits 2006 für die Serie Stromberg mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Nun begeben sie sich mit ihrem neuen Theaterstück mitten in die Diskussion um deutsche Leitkultur, Religionen und Toleranz. Und das nur, weil in einer deutschen Kleinstadt, ein Grill für Vereinsfeiern angeschafft werden soll. Sicher ist, dass am Sonntag, 28. April, die Fetzen fliegen.

Schwungvoll wird der Mai begrüßt beim Galaball „Tanz in den Mai“ am Dienstag, 30. April. Zu Klängen der Band „Star People“ können alle ihr Tanzbein schwingen. Sein Können im Bereich Standardtanz wird außerdem das Showpaar Tasja und Anatoly zeigen. Organisiert wird der Ball von der Tanzschule Stefan Huber.

Zumindest in der Stadthalle Neusäß wird Bayern selbstständig

Musikalische Klänge wird es auch beim Frühjahreskonzert der Stadtkapelle Neusäß geben. Unter Dirigent Wasyl Zakopets gibt diese ein abwechslungsreiches Programm von Klassikern aus Rock und Pop zum Besten. Die musikalische Auswahl reicht von Queen bis ACDC. Unterstützung bekommt die Stadtkapelle dabei vom großen Chor des Justus-von-Liebig-Gymnasiums. Auch das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß wird am Samstag, 4. Mai, mit von der Partie sein.

Kabarettist Wolfgang Krebs kommt nach Neusäß. Foto: Siegfried Kerpf (Archivbild)

„Bavaria First“ hießt es bei Wolfgang Krebs oder besser gesagt, Edmund S. Dessen Traum von einem unabhängigen Bayern wird am Freitag, 11. Oktober, wahr werden, zumindest auf den Bühne. Krebs überlegt in vielen verschiedenen Rollen beispielsweise, wie wohl ein mögliches Kabinett aussehen könnte, wenn Bayern sich selbstständig macht.

Diese Band braucht keine Instrumente: Naturally7 gastiert in Neusäß

Klänge aus Hiphop, Soul oder Rock vollkommen ohne Instrumente erzeugen? Das schafft die A-Cappella-Band Naturally 7. Ganz ohne Gitarre, Posaune oder Mundharmonika dafür mit umso mehr Stimmkraft geben sie Klassiker aus Filmen wie James Bond, Titanic oder West Side Story zum Besten. Im Zuge ihrer „@the Movies Tour 2023“ stellen die sieben Männer nicht nur ihr musikalisches Können, sondern auch ihren Entertainment-Faktor unter Beweis. Am Samstag, 26. Oktober, ist es so weit.

Die Band Naturally 7 gastiert in Neusäß. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

Die Tickets zu den Veranstaltungen gibt es im Rathaus Neusäß, per E-Mail an kartenvorverkauf@neusaess.de oder telefonisch unter 0821 46060. Weitere Informationen sind online unter https://www.neusaess.de/de/Kultur-und-Freizeit/Veranstaltungskalender zu finden.