Heckscheibe an geparktem Auto in Steppach eingeschlagen

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Neusäß und Steppach parkende Autos beschädigt. Laut Polizei rissen die Täter in Neusäß an einem Citroen C3 den Heckscheibenwischer ab, als der Wagen in der Parkstraße stand. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. 250 Euro dürfte es kosten, den Schaden zu reparieren, der in derselben Nacht an einem Skoda Octavia entstand, als der in der Alte Reichsstraße in Steppach parkte. Hier wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Ein Zusammenhang der beiden Taten erscheint nach ersten Ermittlungen nicht wahrscheinlich, heißt es von der Polizei. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (AZ)