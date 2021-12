Neusäß

vor 32 Min.

In Neusäß ist das Interesse an Carsharing weiterhin groß

Das Carsharing-Angebot der Stadtwerke Augsburg wird in Neusäß gut angenommen.

Plus Carsharing wird in Neusäß sehr gut angenommen. Aber besonders in einem Stadtteil gibt es viele Interessenten.

Von Angela David

125 Kunden für vier Autos – das Interesse an Carsharing ist in Neusäß sehr groß, berichtete Jürgen Biedermann von den Stadtwerken (swa) im Planungsausschuss. Die Stadt Neusäß war eine der ersten Kommunen im Landkreis, die dieses Angebot eingerichtet haben, nämlich 2018 mit zwei Fahrzeugen am Festplatz. Zu Beginn waren es 60 Kunden, die kein eigenes Auto kaufen wollten, sondern lieber bei Bedarf eins ausleihen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen