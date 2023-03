Neusässer Gymnasiastinnen erfinden eine "Lärmampel" fürs Klassenzimmer

Plus Bei "Jugend forscht" nehmen zwei Schülerinnen des Neusässer Gymnasiums teil mit einem Gerät für mehr Ruhe im Klassenzimmer.

Am Donnerstag präsentierten junge Forscherinnen und Forscher ihre Projekte im Rahmen des 58. Regionalwettbewerbs von Jugend forscht in Augsburg. Als einzige Schule aus dem Landkreis nahm das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß teil. Sophie Höfer und Paula Berchtold (14 und 15 Jahre) entwickelten eine Lärmampel für die Anwendung im Unterricht.