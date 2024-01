Neusäß

vor 33 Min.

Megaprojekt in Westheim verzögert sich: Noch fehlen auch Angebote

Plus Die Umzüge der Schule Westheim und der Feuerwehr in ihre Interimsquartiere finden nun erst in den Sommerferien statt. Dafür gibt es etliche Gründe.

Von Angela David

In diesen Tagen entscheidet sich sehr viel für das Großprojekt der Stadt Neusäß, die neue Grundschule und das neue Feuerwehrhaus in Westheim. Denn die Ausschreibungsfristen für etliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Bau der Übergangshalle für die Feuerwehr laufen nun aus. Wie Architekt Julian Varga vom Hochbauamt der Stadt im Planungsausschuss erläuterte, seien etliche Fristen erneut verlängert worden. Bisher hat auch keine Firma ein Angebot für eine Halle als Interimsquartier abgegeben. „Wir sind derzeit in der dritten Ausschreibungsrunde, die am 17. Januar endet“, so Varga.

Danach sei man frei, den Auftrag mit Firmen offen zu verhandeln, was mehr Flexibilität mit sich bringe, fügte Architektin Katrin Kratzenberg, Geschäftsführerin des Architekturbüros karl und p, hinzu. Kratzenberg sowie Vertreter der Projektsteuerung Hitzler und des Architekturbüros Schuster waren in die Sitzung gekommen, um mit Varga über den aktuellen Stand der Planungen und der Vergaben zu informieren. Dabei ging es vor allem um den Zeitplan, der sich um einige Monate verschoben hat. Der Umzug der Schule sowie der Feuerwehr wird nun erst in den Sommerferien stattfinden.

