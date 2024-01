Nachfrage nach Carsharing ist in Neusäß groß

Carsharing wird in Neusäß überdurchschnittlich viel genutzt. Es gäbe Potenzial für mehr Fahrzeuge, aber es fehlen bisher die Standorte dafür.

In Neusäß nutzen derzeit 196 Kunden das Carsharing-Angebot der Stadtwerke (swa). Sechs Autos stehen hier derzeit zur Verfügung, rein rechnerisch teilen sich 33 Kunden ein Fahrzeug. Das sind im Schnitt mehr als an den anderen Standorten in der Region, erklärten die Vertreter der swa, Jürgen Biedermann (Geschäftsbereichsleiter Multimobilität) und Julia Merk (Vertrieb Geschäftskunden), kürzlich im zuständigen Ausschuss in Neusäß. Dort sind es im Durchschnitt nur 27 Personen, die sich ein Fahrzeug bei der swa ausleihen. "Um die Nachfrage in Neusäß zu bedienen, müssten wir unser Angebot ausweiten", sagt Julia Merk unserer Redaktion. Man habe zwar im Juni 2022 mit dem zusätzlichen Standort in Steppach vor der Kirche St. Raphael zwei zusätzliche Fahrzeuge in Betrieb genommen, "aber man sollte das Angebot auch in die Fläche auf andere Stadtteile und im Zentrum ausweiten, um die Nachfrage zu bedienen".

Derzeit gibt es eine sehr hohe Auslastung von 33 Prozent bzw. acht Stunden täglicher Mietdauer. Eine weitere Steigerung sei aber kaum möglich, da sich die Nutzungszeiten der Kunden (meist tagsüber) stark überlappen. Diese Zahlen lassen vermuten, dass ein Carsharing-Fahrzeug rund zehn Privatfahrzeuge (tägliche Nutzungsdauer 45 Minuten) ersetzt. Und diese sechs Carsharing-Autos entlasten dann die Umgebung um 54 Parkplätze.

Ideal für größere Wohnanlagen

"Wenn die Fahrzeuge aber immer ausgebucht sind und der Kunde nicht mal kurzfristig ein Auto holen kann, bremst das die Entwicklung aus", so Merk. Daher appellierten die swa-Fachleute an die Stadträte und Verwaltung in Neusäß, potenzielle Standorte und Stellplätze in Neusäß für das Carsharing im Auge zu behalten und Stellplätze zu vermitteln. Am besten wäre auch das Einplanen eines Carsharing-Stellplatzes bei der Planung größerer Wohnanlagen. Denn dann könnten sich die Eigentümer oder Mieter bereits vor Einzug darauf einstellen, dass es hier ein Carsharing-Angebot gibt und womöglich von vorneherein auf ein Auto oder Zweitauto sowie den dazugehörigen Stellplatz verzichten.

