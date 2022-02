Neusäß

vor 17 Min.

Neubau: Stadt Neusäß macht den Weg für Bank und Eiscafé frei

An der Hauptstraße in Neusäß wäre nun ein moderner Neubau möglich.

Plus Die prominente Lage an der Hauptstraße mit Bank und Eiscafé könnte neu und modern gebaut werden. Um die Details wurde zäh gerungen, aber nun gibt es eine Planung.

Von Angela David

Vor wenigen Wochen stand die Planung auf der Kippe. Aber nun ist der Bebauungsplan "Ägidiuspark" fertig, und die Vorgaben sollten nun die Bauwilligen zufriedenstellen. Wie berichtet, wollte der Planungsausschuss den Weg für einen modernen und städtebaulich möglichst einheitlichen Einfallspunkt in die Stadtmitte von Neusäß bereiten. Die Mitglieder besprachen in ihrer jüngsten Sitzung die letzten Details des Entwurfs, der nun doch eine vierstöckige Bebauung an der Hauptstraße gegenüber des neuen Stadthauses auf dem Schuster-Areal möglich macht, wo die VR-Bank und das Eiscafé Tutti Frutti untergebracht sind. Besonders die Parkmöglichkeiten und die Höhe der Gebäude waren sehr umstritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen