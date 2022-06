Neusäß: Landratsamt soll endlich gegen Arbeiterunterkunft vorgehen

Plus Seit Langem ist eine ungenehmigte Unterkunft für Arbeitskräfte in Steppach der Kommune ein Dorn im Auge. Die Stadträte fordern, dass etwas unternommen wird.

Das Haus in der Ulmer Straße neben dem Getränkemarkt dient seit Jahren als Unterkunft für meist ausländische Arbeiter, obwohl es dafür eine Genehmigung gibt. Ein Antrag auf Nutzungsänderung für eine Unterkunft mit 28 Betten hatte der Bauaussschuss bereits Ende des vergangenen Jahres vehement abgelehnt. Die Mitglieder beklagten die unzumutbaren Zustände der Unterkunft – sowohl drinnen für die Bewohner als auch für die Anwohner. Nachbarn beschwerten sich seit Langem über die zugeparkten Straßen durch die großen Kastenwagen, mit denen die Arbeiter zu den Baustellen fahren und die Lärmbelästigung.