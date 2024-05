Neusässer Musiksommer mit Klassikern und frischen Ideen

In diesem Jahr gibt es wieder die beliebte Konzertreihe. Ungewöhnlich sind dabei einige Veranstaltungsorte. Ein Höhepunkt ist das Konzert auf Schloss Hammel.

In Neusäß ist es wieder Zeit für einen Musiksommer, wie es ihn in früheren Jahren einmal gab, bevor die Coronapandemie die üblichen Planungen der Stadt durcheinandergebracht hatte. Erst jetzt gibt es ihn wirklich wieder, den zweijährlichen Wechsel von Stadtfest und Musiksommer. Und doch zeigt sich der Musiksommer mit einem veränderten Programm, das die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, jetzt im zuständigen Ausschuss der Stadt vorgestellt hat. Neu sind vorrangig ungewöhnliche Veranstaltungsorte, wie das Steppacher Dreieck oder der Supermarktparkplatz an der Daimlerstraße, sowie die Kombination eines Festivals nicht allein fürs Gehör, sondern auch für weitere Sinne.

Gemeint ist damit der Geschmackssinn. Gleich zweimal, so Veronika Wanninger im Gespräch mit unserer Redaktion, gibt es nicht nur Musik zu erleben, sondern auch Kulinarik in der Programmreihe, die vom 28. Juni bis 7. Juli stattfindet. So am Dienstag, 2. Juli, von 17 bis 19 Uhr bei einer Einladung zum Mitsingen durch den Singkreis Neusäß für alle, die darauf Lust haben. Auf dem Rathausvorplatz werden an diesem Sommernachmittag gemeinsam Volkslieder und auch Pop-Klassiker angestimmt. Begleitet wird das Programm von kleinen Leckereien, die das Team der Stadthallen-Gastro zubereitet.

Die Oldtimerschau ist in den Musiksommer eingebunden

Auch bei einem weiteren Termin finden Ohr und Gaumen zueinander. Andreas Meyer, Inhaber des Feinkostgeschäfts "Da Meyer" in Steppach, ist ursprünglich Profimusiker. Nun finden seine beiden Passionen zueinander bei der Feinkost-Matinée "Colazione e Canzoni beim Da Meyer" am Sonntag, 7. Juli um 11 Uhr. Dabei bietet er selbst am Klavier sowie Sopranistin Ute Rappl Musik, gleichzeitig gibt es ein italienisches Buffet mit passenden Getränken. Karten zu 45 Euro gibt es ab dem 12. Juni im Feinkostgeschäft, Ulmer Straße 13.

Musiksommer Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger interpretieren beim Neusässer Musiksommer Lieder aus dem American Songbook bei einem Konzert auf Schloss Hammel. Foto: Lisa Seifert

Eine weitere ungewöhnliche Kombination ist der Termin am Sonntag, 30. Juni. Da wird der Musiksommer erstmals mit der Neusässer Oldtimerschau gemeinsame Sache machen. Bei dem beliebten Treffen von Old- und auch Youngtimern auf dem Parkplatz des Supermarkts Rewe an der Daimlerstraße (von 10 bis 16 Uhr) ist gleichzeitig ein Auftritt des Duos "The Spirit of John R. Cash" geplant.

Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger kommen ins Schloss Hammel

Als einen der Höhepunkte des diesjährigen Musiksommers bezeichnet Veronika Wanninger den Auftritt von Wolfgang Lackerschmid am Vibarafon und Stefanie Schlesinger (Gesang), die am Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr Lieder aus dem "American Songbook" präsentieren. Zu finden sind darin Filmsongs genauso wie jazzige Interpretationen und klassische Arien. Das Konzert findet in Schloss Hammel statt. Karten zu 26 Euro gibt es ab sofort im Kartenvorverkauf des Neusässer Rathauses, Telefon 0821/4606-130, oder per E-Mail an kartenvorverkauf@neusaess.de.

Auch bei der Oldtimerschau des MSC Schmuttertal gibt es in diesem Jahr ein Konzert des Musiksommers. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Viele weitere Termine sind den Besucherinnen und Besuchern des Musiksommers längst lieb und finden auch in diesem Jahr ihren Platz. So wird die Stadtkapelle Neusäß (Leitung: Wasyl Zakopets) die Veranstaltungsreihe am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr auf dem Dreieck in Steppach mit einer Serenade eröffnen. Unterstützt wird sie dabei vom Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß unter Leitung vpn Leonardo Dianori. Auch das KinderMusikFest, das Konzert für kleine Hände im Notburgaheim in Westheim, musikalische Auftritte beim Sommerfest des Pflegeheims am Lohwald oder die SummerSoundParty im Jugendhaus Stereoton gehören zum Programm, das für jede Generation etwas bieten will, so Veronika Wanninger.

Zu den meisten Konzerten ist der Eintritt frei

Am Donnerstag, 4. Juli, gibt es ab 19 Uhr in der Stadthalle das Preisträgerkonzert des Jugend-Musikwettbewerbs der Stadt. Dazu kann man sich übrigens bei der Sing- und Musikschule noch bis Mitte Mai anmelden. Den Abschluss findet der Musiksommer mit der beliebten Serenade am Teich am Sonntag, 7. Juli, ab 17.30 Uhr im Schmutterpark. Weil der Dirigent des Neusässer Kammerorchesters, Wolfgang Weber, zu dieser Zeit auf Konzertreise ist, werden die Neusässer vom Friedberger Kammerorchester unterstützt, mit dem man sich gemeinsam auf eine musikalische Reise nach Wien begibt. Das komplette Programm des Musiksommers ist zu finden auf der Homepage der Stadt Neusäß. Bis auf die zwei genannten Veranstaltungen ist der Eintritt frei.