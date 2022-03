Neusäss

12:30 Uhr

Parkplätze statt Vorgarten? Neusässer Stadträte sagen Nein

In der Goethestraße in Westheim haben die Häuser bisher Vorgärten.

Plus Ein Bauantrag für ein Vierfamilienhaus in der Goethestraße in Westheim hat eine Debatte über die künftige Entwicklung des beschaulichen Wohnviertels ausgelöst.

Von Regine Kahl

Der Antrag zum Bau eines Vierfamilienhauses in der Goethestraße in Westheim hat eine Debatte über die Entwicklung dieses beschaulichen Wohnviertels ausgelöst. Die schmale Goethestraße zweigt von der Lohwaldstraße ab und ist bisher gekennzeichnet von Ein -und Zweifamilienhäusern, teils mit großen Grundstücken. Die Häuser haben Vorgärten, und das soll auch so bleiben, sagen die Stadträte. Sie wollen verhindern, dass bei künftigen Bauprojekten das Grün durch Parkplätze ersetzt wird.

