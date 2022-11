Realschüler arbeiten mit dem Augsburger Staatstheater

Was die Kooperation mit dem Augsburger Theater den Neusässser Schülerinnen und Schülern bringen soll.

Das Staatstheater Augsburg bietet mit seinen "Theater-Kofferformaten" Schulen eine Zusammenarbeit an. Die Realschule Neusäß unter Leitung der Lehrerinnen Gertraud Ungerer und Gabriela Uhl ist Kooperationsschule. Somit kamen 40 Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Klassen in den Genuss der Premiere des neuen "Ballettkoffers Schattierungen", der den Weg vom Ballett zum Ausdruckstanz verdeutlicht.

Bei dem Ballettkoffer handelt es sich um eine mobile Tanzvorführung mit inkludiertem Workshop und ist so konzipiert, dass er für alle Altersstufen geeignet ist. Bevor sich die Theaterpädagogen aber der schönen Erfahrung des Schattentanzes zuwendeten, erfuhren die Schülerinnen und Schüler so einiges über Klassisches Ballett, Modern Dance und Contemporary, das Zusammenspiel von Gefühl und Körperhaltung sowie welche Möglichkeiten es gibt, eine Choreografie zu erstellen. Auch selbst waren die Schüler eingeladen sich einzubringen.

Den Körper von den Finger- bis zu den Fußspitzen steuern

Spannend wurde es, als die Theaterpädagoginnen Johanna Drüszler und Christiane Kuck den Schülerinnen und Schülern zeigten, wie sie ihre Körper in Licht und Schatten von den Finger- bis zu den Fußspitzen steuerten und dabei fantastische Wesen kreierten. "Wir tanzen durch vielfältige Schattierungen des Lebens. In Licht und Schatten zeigen wir Spannungen und aktuelle soziale Dynamiken", so die Theaterpädagoginnen. Auf diese Weise entführten sie ihr junges Publikum tanzend in eine Fantasiewelt der Bewegung, Kreativität und des Gefühls.

Der Theaterkoffer soll die Jugend für die Kultur begeistern

"Ziel des Angebots der 'Theaterkoffer' ist es, das Interesse der Schülerinnen und Schüler für Theater in jeglicher Form zu wecken und damit in jedem Schuljahr mindestens einmal Kontakt zum Theater zu haben", erklärte Gertraud Ungerer. Aber auch darüber hinaus fördert die Realschule Neusäß den regelmäßigen Kontakt zwischen Schule und Kultur. So werden die Kleinsten der fünften und sechsten Klassen in der Vorweihnachtszeit das Weihnachtsstück "Alice im Wunderland" sehen dürfen. Etwa 300 Fünft- und Sechstklässler fahren mit Bussen ins Staatstheater in den Martinipark und freuen sich schon sehr darauf.

Darüber hinaus bieten die Lehrerinnen und Lehrer der Realschule Neusäß auch virtuelle Vorführungen im Klassenzimmer mit VR-Brillen an. Diese Art, Kultur zu vermitteln, ist allerdings noch relativ neu und im Zuge von Corona entstanden. Wenn somit auch die Erfahrung noch nicht allzu groß ist, so weiß Ungerer dennoch, dass zwei Klassen diese Art, ein Theaterstück zu sehen, aber gut gefallen hat. Idealer ist es aber, ein Theaterstück live zu erleben. "Solche gemeinsamen Kulturerlebnisse sollen Erinnerungen an schöne Schulerlebnisse und Möglichkeiten für das spätere Leben schaffen", so Ungerer.