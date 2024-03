Neusäß

07:00 Uhr

Schauspielgruppe Neusäß begeistert seit 35 Jahren

Plus Sigrid Ihlenfeldt war die Gründerin des Laientheaters in Neusäß, das anders ist als viele andere Ameateurbühnen. Zeit für eine große Feier ist in diesem Jahr nicht.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Mitglieder der Schauspielgruppe Neusäß stecken mitten in den letzten Vorbereitungen für ihre kommende Theatersaison, die Mitte März beginnt. Eigentlich könnten sie in diesem Jahr auch ihr 35-jähriges Bestehen feiern, doch ein großes Fest wird erst in fünf Jahren zum 40. Jubiläum stattfinden. Ein solches Fest vorzubereiten bedürfe es einer langen Vorlaufzeit und nach Corona müssen auch die Theaterleute erst wieder richtig ins Laufen kommen, erklärt der Leiter der Schauspielgruppe Neusäß, Wolfgang Hugo Ritter. Dass in diesem Jahr nicht groß gefeiert werden soll, gleichen sie aber mit einem ganz besonderen Stück aus: „Jedermann (stirbt)“ von Ferdinand Schmalz.

Im Jahr 2019 ein Erfolg: Das "Dinner für Spinner" der Schauspielgruppe Neusäß. Foto: Marcus Merk

Dennoch sind es 35 Jahre wert, einen Blick zurückzuwerfen. Bereits vor über 40 Jahren begannen die allerersten Anfänge mit einer Kinder- und Jugendgruppe und einem Krippenspiel unter Sigrid Ihlenfeldt. Sie hatte den Beruf der Schauspielerin an der Folkwangschule von der Pike auf gelernt und stand in Essen und Bielefeld auf der Bühne, bevor sie nach Augsburg kam. Hier allerdings, so berichtete sie einmal, wurde sie nicht von einem berühmten Regisseur, sondern von ihrem Ehemann entdeckt und ihr Leben nahm eine andere Richtung. Der Schauspielkunst blieb sie im Herzen aber immer verbunden.

