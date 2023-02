"Tatort"-Schauspieler erzählt von seinen echten Fällen

Er spielt im Kölner Tatort einen Rechtsmediziner. Doch Joe Bausch war auch viele Jahre Anstaltsarzt in einem Gefängnis. In der Neusäß hat er viel zu erzählen.

Die meisten kennen den Schauspieler Joe Bausch aus dem Kölner Tatort als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. Die wenigsten kennen ihn hoffentlich aus dem Knast. Denn in Deutschlands größtem Hochsicherheitsgefängnis in Werl war er über 30 Jahre lang Anstaltsarzt. Sehr unterhaltsame Stories aus dieser Zeit präsentiert Joe Bausch am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr gemeinsam mit True-Crime-Moderator Tino Grosche live in der Stadthalle in Neusäß. Für die Veranstaltung "Jedes Verbrechen beginnt im Kopf" verlosen wir dreimal zwei Karten.

Bausch ist auch als Auto erfolgreich

Nicht nur als Schauspieler und Arzt ist Joe Bausch erfolgreich, auch als Autor. Die Protagonisten in den Büchern von Joe Bausch sind seine Patienten und damit Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder sie haben schwere Raubüberfälle begangen. Sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt.

Hin und wieder sprechen sie über ihre Straftaten: der psychopathische Serienmörder über eine eiskalte Entführung oder die beiden Halbbrüder über einen fast perfekten Mord an einem Geistlichen. Sie alle lassen Joe Bausch tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Joe Bausch ist überzeugt: Jedes Verbrechen beginnt im Kopf des Täters.

Das ist die Rätselfrage

Für den Abend "Jedes Verbrechen beginnt im Kopf" am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 9. März, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns die Krimireihe, in welcher Joe Bausch einen Rechtsmediziner spielt. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Karten für 29,50/26,50/23,50 Euro gibt es im an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28.