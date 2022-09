Trotz Energiekrise läuft im Titania in Neusäß (fast) alles wie gewohnt

Plus Wie alle energieintensiven Betriebe leidet auch das Titania unter enormen Kostensteigerungen. Deshalb schießt die Stadt Neusäß dem Bad eine halbe Million Euro Kapital zu.

Noch kann der Betrieb in der Wohlfühloase in Neusäß wie gewohnt weiterlaufen - fast. Denn aufgrund der enorm gestiegenen Energiekosten musste auch im Titania bereits vor wenigen Wochen die Wassertemperatur geringfügig gesenkt werden. Das große Sportbecken, wo auch das Schulschwimmen und der Vereinssport stattfindet, ist mit 25 Grad zwei Grad kälter als vorher, das Erlebnisbecken ist ein Grad kälter geworden, hat aber immer noch angenehme 31 Grad.