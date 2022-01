Zweiter Bürgermeister von Neusäß kommt mit Polizei zu AfD-Spaziergang

Plus Veranstaltet die AfD im Schmuttertal einen Spaziergang oder einen "Spaziergang"? Das wollte Wilhelm Kugelmann wissen. Die AfD ärgert sich über das Verhalten.

Seit einiger Zeit schon treffen sich die Neusässer AfD-Stadträte Margit Kießling und Philipp Walter mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in unregelmäßigen Abständen zu Spaziergängen. Beim Neujahrsspaziergang am vergangenen Sonntag erwartete die kleine Gruppe allerdings eine Überraschung: Neben den Teilnehmern seien auch Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann und Polizeibeamte erschienen, berichtet Margit Kießling.