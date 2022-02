Unbekannter fährt in Neusäß gegen geparktes Auto und flüchtet

Ein blauer BMW wird in Neusäß auf dem Volksfestparkplatz an der Georg-Odemer-Straße beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Eine Unfallflucht hat es am Dienstag in Neusäß gegeben. Dabei wurde ein geparktes Auto auf dem Volksfestparkplatz an der Georg-Odemer-Straße beschädigt.

Polizei sucht Unfallfahrer aus Neusäß

Der Halter hatte laut Polizei seinen blauen BMW zwischen 11.10 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit fuhr ein bislang Unbekannter in das Heck des Wagens. Der Verursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro. (thia)