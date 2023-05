Unfall auf Supermarktparkplatz in Neusäß: Verursacher flieht

Einen anderen Wagen gestreift hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte auf dem Kaufland-Parkplatz in Neusäß. Er oder sie fuhr daraufhin einfach weiter.

Am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr kam es im Bereich der Daimlerstraße in Neusäß auf einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Wagen, einen grauen Mini, auf dem Kaufland-Parkplatz abgestellt. Als er gegen 10.45 Uhr zum Wagen zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden vorne rechts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, berichtet die Polizei.

Der Unfallverursacher muss den geparkten Wagen im Vorbeifahren touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Gersthofen ruft Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden unter Telefon 0821/323-1810. (jah)

