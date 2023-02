Wilde Alkoholfahrt durch Neusäß: Frau rammt mehrere Autos

Angetrunkene Autofahrerin beschädigt unter anderem zwei Polizeiautos. Beamte können die junge Frau (22) erst im zweiten Versuch stoppen.

Das hätte noch wesentlich schlimmer ausgehen können. Eine angetrunkene Autofahrerin hat Freitagnacht in Neusäß mehrere andere Autos gerammt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Diese konnte die Frau erst im zweiten Anlauf stoppen, zuvor hatte sie mit ihrem Auto einen Streifenwagen einfach beiseite geschoben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ihren Anfang nahm die wilde Jagd durch Neusäß nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 22.30 Uhr. Die 22-Jährige war mit ihrem Mitsubishi auf der Westheimer Straße unterwegs und überholte dort einen zivilen Streifenwagen. Sie scherte derart knapp vor dem Streifenwagen ein, dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Mitsubishi zu verhindern.

Wilde Jagd durch Neusäß: Polizeiauto gerammt

Allerdings touchierte der Streifenwagen beim Ausweichmanöver eine Leitplanke. Die Frau setzte ihre Fahrt unbeirrt fort und fuhr anschließend auf Höhe der Neusässer Straße in einen Kreisverkehr. Dort übersah sie offenbar einen Kia, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Erneut kam es zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige fuhr, ohne anzuhalten, weiter und gefährdete dabei nach Angaben der Polizei durch ein weiteres Überholmanöver mindestens einen weiteren Autofahrer.

Aber damit nicht genug: In der Neusässer Straße kam die 22-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Da sie immer noch Anstalten machte, weiterzufahren, blockierte ein weiterer Streifenwagen die Neusässer Straße. Doch auch davon ließ sich die 22-Jährige nicht aufhalten. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug gegen den Streifenwagen und schob diesen dadurch zur Seite.

Erst in der Stenglinstraße gelang es Einsatzkräften, den Mitsubishi zu stoppen. Die 22-jährige Fahrerin war nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisiert. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana vor. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus notwendig war.

Verletzte forderte der Vorfall nicht. .Das Fahrzeug der 22-Jährigen, welches praktisch rundherum zahlreiche Unfallschäden aufwies, wurde abgeschleppt. Aktuell schätzt die Polizei der Gesamtschaden aller Beteiligten auf mindestens 35.000 Euro. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten noch vor Ort sicher, da mit einem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen ist. Gegen die 22-Jährige wird nun wegen zahlreicher Verkehrsstraftaten ermittelt.

Autos gerammt: Polizei sucht Geschädigte

Im Zuge dieser Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Augsburg 5 Verkehrsteilnehmer, welche von der Fahrerin über die bislang bekannten Fälle hinaus gefährdet oder geschädigt wurden. Sie können sich unter Tel. 0821/323-2510 melden.