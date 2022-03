Zurück in die Manege: Zirkus Mulan kommt nach Neusäß

Zwei Jahre lang hat Corona sämtliche Auftritte des Zirkus Mulan verhindert. Nun heißt es in Neusäß, Diedorf und Zusmarshausen wieder: „Manage frei“.

Veranstalter und Künstler wurden in den letzten beiden Jahren von der Corona-Pandemie hart getroffen. Auch für Jacqueline Köllner und ihren Zirkus Mulan war es keine leichte Zeit. Teilweise war sie auf Spenden angewiesen. Umso mehr freut sich die Zirkus-Crew, dass sie jetzt wieder durch ganz Deutschland ziehen können.

Der Zirkus Mulan sei ein echter Familienzirkus wie man ihn von früher kenne, sagt Direktorin Jacqueline Köllner. Sie sei mit ihrer Truppe das ganze Jahr über unterwegs. Ursprünglich komme die Direktorin und ihre Crew aus Norddeutschland, nun sind sie und ihre Kollegen das erste Mal in der Region rund um Augsburg.

Zuletzt waren die Zirkusleute in Kissing. Vom 31. März bis zum 10. April macht der Zirkus Mulan nun Halt in Neusäß. Vorstellungen finden von Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr in der Wilhelm-März-Straße statt. An den Sonntagen öffnet der Zirkus bereits um 14 Uhr seine Pforten. Danach ziehen Köllner und ihre Kollegen vom 16. bis zum 18. April weiter nach Zusmarshausen und vom 22. bis zum 24. April nach Diedorf. Zu sehen gibt es Tierdressuren mit Pferden, Lamas und Kamelen sowie akrobatische Einlagen und Kunststücke. Natürlich dürfen auch Clowns nicht fehlen.

Zirkus Mulan ist in Neusäß, Diedorf und Zusmarshausen

Wer sich selbst ein Bild von Köllner und ihren Kollegen machen möchte, hat dazu am Vormittag Gelegenheit. Um 10 Uhr findet täglich eine Tierschau mit anschließender Fütterung statt, bei der die Besucher mit den Zirkusleuten ins Gespräch kommen können. „Wir sind ein Zirkus zum Anfassen und gerne bereit, alle Fragen zu beantworten“, sagt Köllner.

